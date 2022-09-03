الوكالة الدولية للطاقة: مصر أحد أفضل مناطق العالم في الطاقة الشمسية

قالت مجلة «إيكونومست» البريطانية إن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) تعتبر أن مصر هي أحد أفضل مناطق العالم في مجال الطاقة الشمسية، وكذلك تبني بعض الشركات العالمية سياساتها على ذلك، بعد أن استثمرت في مشروعات عملاقة في مجالات الطاقة الشمسية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، والذي يقع على بعد 650 كيلومترًا، حوالي 400 ميل، جنوب القاهرة، ويضم مجموعة من المحطات الشمسية تضم 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات.

تعزيز استغلال الطاقة الشمسية

وتابعت المجلة أن الحكومة المصرية حاولت أيضًا تعزيز استغلال الطاقة الشمسية، بوضع خلايا شمسية على أسطح بعض المنازل، وذلك من خلال تقديم حوافز سخية لأصحاب تلك المنازل.

ارتفاع استهلاك الكهرباء في مصر

وأوضحت المجلة أن وكالة الطاقة الدولية تقدر أن استهلاك الكهرباء في مصر قد ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا في العقدين الماضيين، ومع ذلك ، خلال معظم تلك الفترة حتى عام 2017 ، ارتفعت القدرة على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنسبة ربما ليست كبيرة، في حين كانت هناك قفزة بمقدار ثلاثة أضعاف في استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، في حين أن الحكومة المصرية تفضل حاليا تصدير الغاز بأسعار جيدة في ظل الأزمة العالمية في قطاع الطاقة، مع ارتفاع أسعار مصادر الطاقة.

إقناع المواطنين بمزايا تركيب خلايا الطاقة الشمسية

وأوضحت المجلة أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة في إقناع المواطنين بمزايا تركيب خلايا الطاقة الشمسية الخاصة بهم، وفي عام 2014، تم إدخال تعريفة «تغذية»، ووعدت الحكومة بدفع أموال إلى أصحاب المنازل والشركات مقابل فائض الطاقة الشمسية التي ينتجونها.