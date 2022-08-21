محطة بنبان بأسوان عاصمة الطاقة الشمسية في العالم.. توسعات مستمرة

على بعد 35 كم شمال غرب أسوان تقع قرية بنبان التابعة لمركز دراو، والتي تم اخيتارها لإقامة مشروع محطة بنبان لتوليد الطاقة الكهربية، نظرا لكونها الأفضل من ناحية سطوع الشمس طوال العام، وجرى تخصيص 8 آلاف فدان بها لإنشاء محطات توليد طاقة شمسية.

40 محطة تم إنجاز 32 منها بشكل نهائي

وينقسم المشروع إلى 40 محطة تم إنجاز 32 منها بشكل نهائي وحاليا يجري التوسع في مشروع الطاقة الشمسية لينتج ما يقرب من 20% من الطاقة الكهربائية في مصر بإجمالي 2000 ميجا فولت أمبير وهو المخطط توليده بالمحطة بما يعادل 90% من الطاقة الكهربائية التي يولدها السد العالي.

وحدات تحول الطاقة الإشعاعية إلى طاقة كهربائية

وقال أحد المهندسين القائمين على المشروع، في مداخلة لفضائية اكسترا نيوز، إن المحطة تتكون من وحدات تحول الطاقة الإشعاعية إلى طاقة كهربائية مستمرة ثم تربط بالشبكة القومية للكهرباء، مضيفا أنه يجرى متابعة حالة تشغيل المحطة من خلال وحدة مراقبة إلكترونية تتابع الإنتاج والمتغيرات وحالات الطوارئ وحالة الطقس وكذلك الأعطال المفاجئة.

مشروع بنبان لتوليد الكهرباء

وقال المهندس حسن أمين، عضو اللجنة التنفيذية بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، إن ملف الطاقة المتجددة حققت الدولة فيه قفزات كبرى ومهمة، سواء في طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، إذ إنه بالنسبة للطاقة الشمسية أنجزت فيه مصر مشروع بنبان لتوليد الكهرباء، عبر أشعة الشمس بواقع 1465 ميجاوات، والمشروع من أكبر المشروعات المجمعة للطاقة الشمسية حول العالم.

وتابع : «عندنا مصادر كبيرة وكتيرة أوي في الطاقات المتجددة، عندنا مناطق شاسعة نقدر نستخدم فيها الطاقة الشمسية، خلال الكام سنة اللي فاتت، وصلنا لـ3 آلاف ميجا في الطاقة المتجددة، وده غير الطاقة المائية، وده كله بيمثل 10% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر».