تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل «فتاة الزقازيق» إلى الثلاثاء

قررت محكمة جنايات الزقازيق، تأجيل أولى جلسات محاكمة إسلام محمد، المتهم بقتل سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق، بسكين داخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، إلى جلسة بعد غد الثلاثاء للمرافعة.

المتهم اختلف مع المجني عليها بعد منعها من التواصل مع صديقاتها

واستمعت النيابة العامة، خلال التحقيقات إلى أقوال المتهم بارتكاب جريمة قتل المجني عليها، سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، الذي أقرّ أنَّه بعد تقدمه لخطبة المجني عليها ورفض ذويها له، استمر في التواصل معًا ولكنهما اختلفا بعد ذلك بعد أن حاول منعها من العمل أو لقاء أيًا من صديقاتها بدعوى حرصه وخوفه عليها.

وأضاف أنَّ المجني عليها، انقطعت عن التواصل معه، واتهمته بالإلحاد والكفر بعدما رسم على جسده وسوم كان غرضه منها لفت الانتباه إليه، فضلًا عن تهدد المجني عليها بعد انقطاع تواصلهما معًا إلى الإساءة لسمعتها وقتلها، وفي يوم 29 من شهر يونيو الماضي، كان عاقدًا العزم على قتلها في الجامعة بسلاح أبيض «مطواة»، كان بحوزته، ولكنه فشل في ذلك.

المتهم فشل في قتل المجني عليها داخل الجامعة

وتابع المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أنَّه حينما فشل في قتل المجني عليها في الجامعة استدعى والديه للحضور، ليطلبا من والدها خطبتها بعدما علم بتواجده يومئذ بالجامعة، ولكن والد المجني عليها رفض خطبتهما آنذاك حتى يستكمل دراسته ويزيل ما على جسده من وشوم.