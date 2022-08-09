تفاصيل جديدة في مقتل «فتاة الزقازيق».. المتهم طعنها ووقف بجوار جثمانها

أقدم شاب على قتل طالبة جامعية في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بعد أن سدد لها عدة طعنات قاتلة في مدخل إحدى العمارات بالزقازيق، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليه بالقرب من الجثة، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق.

وحصلت «الوطن» على أول صور لمكان العمارة التي وقع بها الحادث ومكان الجريمة.

مصدر: المجني عليها طالبة بكلية الإعلام

وقال مصدر مسئول، إن المجني عليها تدعى «سلمى. ب. م.»، 20 عامًا، طالبة بكلية الإعلام، مقيمة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، المتهم سدد لها 17 طعنة متفرقة بمدخل عمارة محجوب، تلقت المجني عليها 17 طعنة ثم ذبحها، وظل المتهم واقفا في مكانه بجوار الجثة لم يتحرك، وبجواره المجني عليها تنزف حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليه.

المجني عليها تتدرب في صحيفة محلية

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان ما بها من إصابات، وبيان الصفة التشريحية لها.

انتشار أمني في مكان الجريمة

وانتشرت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية، في مكان وقوع الحادث وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة في مكان الحادث، كما تكثف جهودها لمعرفة سبب الحادث ودوافع المتهم لارتكاب الجريمة.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بمقتل فتاة على يد شاب بمدينة الزقازيق، وانتقلت قوة من ضباط مباحث الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.