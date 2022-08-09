حادث محكمة الزقازيق اليوم.. شاب ينهي حياة فتاة بعدة طعنات

قُتلت فتاة في محافظة الشرقية، إثر إصابتها بجرح طعني على يد شاب، وذلك في مدخل عماره سكنية قرب منطقة الحلقة بالزقازيق وبالقرب من المحكمة، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة في الحال.

إخطار بمقتل فتاة إلى مدير أمن الشرقية

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بمقتل فتاة على يد شاب أمام محكمة الزقازيق الابتدائية، بمدينة الزقازيق.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

أجهزة الأمن تنتشر في مكان الحادث

وانتشرت أجهزة الأمن في مكان الحادث، فيما أمرت النيابة العامة بنقل المجني عليها إلى مستشفى الزقازيق العام.

وشبه شهود العيان ما حدث مع المجني عليها بما حدث مع نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، في شهر يونيو 2022 وكتب متابعون علي مواقع التواصل الاجتماعي «نيرة أشرف جديدة في الزقازيق».

وبدأت مباحث الشرقية في إجراء تحرياتها حول الواقعة، وملابساتها ودوافع المتهم في ارتكاب هذه الواقعة.