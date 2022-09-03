«قناة السويس»: حققنا أعلى معدل في عبور السفن والعائدات خلال العام المالي الماضي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة نجحت في تحقيق أعلى معدلات عبور للسفن بواقع 22 ألف سفينة، وأعلى حمولة بواقع 1.3 مليار طن، و7 مليارات دولار كعائد بالدولار للعام المالي 2021-2022 بزيادة 19% عن العام الماضي: «في شهر أغسطس كان أعلى عائد في معدلات عبور السفن السنة دي واللي قبلها».

ربيع: التجارة العالمية باتت مزدهرة خلال الفترة الحالية

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن التجارة العالمية باتت مزدهرة خلال الفترة الحالية، وأصبحت القناة مقصدا لكافة السفن التي لم تكن تعبر من خلالها خلال الفترة السابقة نتيجة السياسات التي اتبعتها إدارة القناة في التسويق أو عبور السفن.

ربيع: تطوير القطاع الجنوبي لا نستهدف منه الأموال

واستطرد: «كان فيه 8 سفن عملاقة من الجيل الجديد لإيفر جرين عدت خلال السنة بواقع 224 ألف طن وبطول 400 متر، ولما الشركات بتلاقينا بننجح في حاجات مكنتش بتحصل قبل كده فبيقولوا إن القناة الأكثر آمنا والأسلم بين كافة قنوات العالم، وتطوير القطاع الجنوبي لا نستهدف منه الأموال وإنما تقديم خدمات جيدة للسفن العابرة».

وأوضح أنه خلال الأربعاء الماضي جنحت أحدى حاملات النفط في المجرى الملاحي للقناة، وعلى الفور توجهت 3 قاطرات من أجل مساعدة السفينة للعودة مرة أخرى إلى طريقها الصحيح بكفاءة وسرعة: «الموضوع كله خلص في 5 ساعات بهدوء وبدون ما تحصل أي مشكلات في السفينة».

تطوير القطاع الجنوبي خلال مايو 2021

وتابع: «بدأنا في مشروع تطوير القطاع الجنوبي خلال مايو من العام الماضي، وهنخلصه في 24 شهرا، وينقسم لجزئين؛ أحداهما في البحيرات المرة الصغرى، وازدواج آخر يسمح بزيادة عدد السفن داخل القناة بنحو 6 سفن جديدة».

واختتم: «عملنا ياختين للسياحة وعرضناهم على الرئيس بشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص في البحر الأحمر، واستلمناهم، وهنعمل معاهم شراكة وهننتج 12 ياخت سنويا وهنبيعهم سواء للداخل أو الخارج، وفيه اهتمام كبير بسياحة اليخوت في البحر الأحمر والمتوسط، ودي استراتيجية جديدة، ونفس الشركة اللي بتصنع اليخوت هتصنع مراكب الصيادين».