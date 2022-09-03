رسالة من اليابان لمصر بعد تصدير 6 آلاف طن: «شكرا على الفراولة اللذيذة»

«مصر المُصدر الأول للفراولة المجمدة إلى اليابان.. شكرًا على الفراولة اللذيذة»، كانت تلك الكلمات جزء من إشادة الحساب الرسمي للسفارة اليابانية على «فيس بوك» بمنتج محصول الفراولة المصري وجودته، لاسيما الفراولة المجمدة التي تستوردها اليابان من مصر.

السفارة اليابانية: مصر أكبر مصدر للفراولة المجمدة إلى اليابان

وأضافت السفارة اليابانية: «في عام 2021، صدرت مصر أكثر من 6000 طن من الفراولة المجمدة إلى اليابان، وأصبحت بذلك أكبر مُصدر إلى اليابان، حيث يتم إنتاج وشحن معظمها من قبل شركة اليابان لحلول الغذاء المصرية».

وتابعت: «كما تم تصدير الفراولة الكبيرة التي حصدها السفير أوكا بمزرعة الشركة بمحافظة البحيرة إلى اليابان، ومن المفترض أنها تحولت إلى زبادي بالفراولة وتزين موائد الطعام باليابان».

يذكر أن الصادرات المصرية لمحصول الفراولة وصلت في عام 2021 لـ244 مليون دولار، وهي زيادة تصل لضعف المبيعات أو ضعف حجم الصادرات لعام 2020، حيث تخضع صادرات الفراولة للقانون مصري، بجانب القانون الدولي الذي ينظم وقاية النبات وحماية الأصناف النباتية وحقوق الملكية الفكرية، فهي قواعد تعمل المنظومة في إطارها.

متحدث الزراعة: مصر حققت المركز الأول في الفراولة المجمدة عالميا

من جانبه أعلن الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، مصر تصدر محاصيل زراعية لكل دول العالم، والعالم كله يشهد بجودة المحاصيل الزراعية المصرية، وتعد الأولى في العالم لتصدير الفراولة، وأصبحت مصر تصدر لإسبانيا والبرازيل التي تعتبر سابقا رقم واحد نظرا لجودة المحاصيل المصرية .

فيما أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن مصر تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، من احتلال المركز الأول عالميا في تصدير الموالح، كما حققت المركز الأول في الفراولة المجمدة.

كما أعلنت وزارة الزراعة في بيان عن وصول صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2022 إلى نحو 4 ملايين و491 ألفا و99 طنا من المُنتجات الزراعية، وكانت أهم الصادرات الزراعية هي محاصيل الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ.