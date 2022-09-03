إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميني باص بالحاجز الخرساني بطريق السخنة

شهدت محافظة السويس، اليوم السبت، حادثا أصيب فيه 7 عمال إثر تصادم أتوبيس ميني باص بالحاجز الخرساني بطريق «السخنة»، وعلى الفور قام رجال الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بالحادث

تلقى مرفق إسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوي مدير المرفق، بلاغا من قائدي السيارات على طريق «السويس – العين السخنة»، يفيد وقوع اصطدام لسيارة ميني باص، بالحاجز الخرساني أمام شاطئ ضي القمر في اتجاه السويس، وعلى الفور وجه مدير المرفق عدد 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

المعاينة المبدئية: سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة

وأفادت المعاينة المبدئية، ورواية بعض شهود العيان، أن سبب الحادث السرعة الزائدة، وعدم التزام السائق بالحارة المرورية المخصصة له على الطريق.

ومن جانبه، أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، لـ«الوطن»، بأن قسم استقبال الطوارئ قد استقبل 7 مصابين في الحادث، وإصاباتهم تنوعت بين كسور بالأطراف وكدمات وسحجات بالجسم.