الدفع بـ25 سيارة إسعاف لنقل المصابين في حادث السويس

قالت مصادر طبية وأمنية، إن 25 سيارة إسعاف تعمل على نقل المصابين والمتوفين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي «ميني باص» على طريق «السويس - القاهرة» الصحراوي.

وأضافت المصادر، أنّ حادث انقلاب الأتوبيس أسفر عن مصرع 5 أشخاص في الحال، وإصابة 50 شخصًا آخرين، نقلوا إلى مستشفى السويس العام.

رحلة سياحية إلى مدينة الجلالة

وأكدت المصادر الأمنية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الأتوبيس كان في طريقه إلى مدينة الجلالة؛ لقضاء يوم ترفيهي في أحد الفنادق الموجودة بالمدينة.

وأضافت أنّ الأتوبيس تعرض للانقلاب على الطريق، نتيجة لاختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن تدميره بالكامل.

نقل جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى

وذكرت المصادر الأمنية والطبية، أنّه تم التحفظ على جثامين 5 متوفين في الحادث، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

وأشارت المصادر إلى أن رجال الشرطة والمباحث الجنائية انتقلوا إلى مكان الحادث فور وقوعه؛ لفحص أسبابه ومعرفة سبب وقوع الحادث.