العثور على جثة فتاة في الإسماعيلية.. والأمن يكثف تحرياته

لقيت فتاة في العقد الثاني من العمر مصرعها «خنقاً» اليوم السبت وعُثر على جثمانها قرب قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إبلاغ المواطنين بالعثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما قرب عزبة «منصور» في منطقة زراعية على طريق القرية.

انتقال المباحث الجنائية

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة فايد إلى مكان الحادث لفحص الواقعة والجثمان.

وأشارت التحريات الأولية في الحادث إلى أن الفتاة «مخنوقة» وبها إصابة في مؤخرة الرأس جراء ضربها بآلة حادة أو ما شابه ذلك مما تسبب في وفاتها.

التحفظ على الجثمان

وأمرت جهات التحقيق بنقل جثمان الفتاة إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة في الواقعة وتكثف جهودها تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، فيما أمرت جهات التحقيق بانتداب مفتش الصحة لمعاينة وتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة وإنهاء تقرير الصفة التشريحية الخاص بالجثمان.

خبير قانوني: الاعتداء على قاصر عقوبته الإعدام

وقال محمد عبد العزيز المحامي بالجنايات لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل العمد لقاصر لم تتعد سن الـ 18 عاما الإعدام شنقاً بعد إثبات ذلك بتقرير الصفة التشريحية.

وأضاف أن التحريات الأولية أثبتت أن الفتاة في عمر 17 عاما ولم تتجاوز السن القانوني، مشيرا إلى أن الجاني حال ضبطه سيتم إحالته في وقت قصير إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وتابع أن القتل العمد هو أن يقصد قتل شخص قاصدًا ذلك مستخدما ما يتسبب في القتل مستشهدا بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل الجريمة بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جريمة أخرى.