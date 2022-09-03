أسامة ربيع: قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي لها بقيمة 7 مليارات دولار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الجيل الجديد من سفن نقل الحاويات يتميز بكبر الحجم والغاطس الذي يصل طوله إلى 16 مترا مع عرض 61 مترا، لافتا إلى أن تلك النوعية من السفن عبرت قناة السويس بنجاح خلال الفترة الماضية بعدد 8 سفن.

قناة السويس جاهزة لاستقبال جميع أنواع السفن

وأوضح «ربيع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن قناة السويس جاهزة لاستقبال جميع السفن بمختلف أنواعها وأحجامها، مشيرا إلى أن إيرادات القناة وحمولة الشحنات والحاويات التي مرت بها خلال العام المالي 2021- 2022، تعتبر الأعلى في تاريخها والإيرادات وصلت لـ 7 مليارات دولار.

أغسطس 2022 الأفضل من حيث أعداد السفن

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن شهر أغسطس هذا العام هو الأفضل من حيث أعداد السفن التي مرت، إذ وصلت إلى 2115 سفينة بزيادة 12% عن العام الماضي، والحمولة 127 مليون طن بزيادة 16% والعائد الدولاري وصل إلى 744 مليون دولار بزيادة 32%، لافتا إلى أن القناة حطمت الأرقام القياسية، ويوم 22 أغسطس كان هناك أعلى معدل عبور للسفن بعدد 89 سفنية بقيمة 32 مليون دولار.

خطط التطوير والمشروعات الجاذبة لحركة الملاحة

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك إقبالا كبيرا من السفن على المرور من خلال قناة السويس بفضل خطط التطوير والمشروعات الجاذبة لحركة الملاحة، مشيرا إلى أن القناة قادرة على التعامل مع جميع الأزمات بشهادة عالمية نتيجة للخبرات المتراكمة في عناصر إدارة هيئة قناة السويس.

وأضاف أن أي أحداث سياسية تؤثر على النقل البحري والتجارة العالمية بشكل عام، لافتا إلى الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على حركة الملاحة عالميا لكن قناة السويس لم تتأثر كثيرا وحققت إيرادات إيجابية خلال الأزمة.