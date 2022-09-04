مصرع شخص في حادث انقلاب توك توك جنوب بني سويف

لقي شخص مصرعه في اللحظات الأولى من صباح اليوم الأحد، في حادث انقلاب مركبة توك توك بشارع بورسعيد بالقرب من مجمع محاكم ببا جنوب محافظة بني سويف، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بانقلاب توك توك جنوب بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك بالقرب من مجمع محاكم ببا جنوب المحافظة، أسفر عن مصرع شخص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل جثة المتوفى إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبلت مشرحة مستشفى ببا المركزي جثة المتوفى ويدعي، سيد أحمد علي 43 عامًا، مقيم جزيرة ببا، وجار تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم جثته إلي ذويه.

يشار إلى أن محافظة بني سويف قد شهدت مساء السبت حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ميكروباص، بالطريق الزراعي بعد كمين الفشن جنوب محافظة أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر وجرى نقلهما إلى مستشفى الفشن المركزي.