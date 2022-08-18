أسماء 8 مصابين ورضيع لقي مصرعه في حادث تصادم بطريق «بني سويف - الفيوم»

حصلت «الوطن» على أسماء 8 مصابين وطفل لقي مصرعه في حادث تصادم مروّع شهدته الفيوم في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، عبر تصادم سيارتين إحداهما ميكروباص محملة بالركاب، وأخرى نقل «خلاطة أسمنت»، ما تسبب في صعود السيارة الميكروباص على الصبة الخرسانية التي تفصل الاتجاهين على الطريق، ما أسفر عن مصرع طفل حديث الولادة، وإصابة 8 آخرين بإصابات تنوعت بين بسيطة وخطيرة.

مصرع طفل في تصادم بالفيوم

وأسفر الحادث عن مصرع طفل حديث الولادة يدعى محمد نصر جمال، يبلغ من العمر شهرين، ومقيم بمحافظة المنصورة، إثر انفجار بعظام الجمجمة، حيث جرى نقله من مكان الحادث «جثة هامدة» إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

أسماء المصابين في حادث الفيوم

وأصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين، على طريق «بني سويف - الفيوم»، أمام دير الحمام بنطاق اللاهون، بإصابات متنوعة، وهم:

1- محمد شعبان سيد كامل، 26 سنة، ومقيم بني سويف، مصاب بجرح بالرأس طوله 5 سم.

2- محمود محمد محمود، 18 سنة، ومقيم بني سويف، مصاب بخلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

3- يوسف عيد محمود، 18 سنة، ومقيم بني سويف، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

4- نجلاء حسن أحمد، 33 سنة، ومقيمة بني سويف، مصابة باشتباه إصابة بالفقرات العنقية بالإضافة إلى كسر بالذراع الأيسر.

5- أحمد كامل جنيدي، 35 سنة، ومقيم كفر الشيخ، مصاب بكسر بالفخذ الأيمن.

6- وائل السعيد زكريا، 30 سنة، ومقيم كفر الشيخ، مصاب بكسر في الساق اليسرى.

7- إحسان جابر حسين، 43 سنة، ومقيمة الشروق القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح بالرأس 2 سم.

8- أحمد منصور أبو شبانة، 25 سنة، ومقيم المنصورة، مصاب بجروح متفرقة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

7 سيارات إسعاف نقلت الجثة والمصابين

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابين لنفس المستشفى، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بواسطة 7 سيارات إسعاف من مرفق إسعاف الفيوم.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة بوقوع حادث تصادم مروّع على طريق «بني سويف - الفيوم» بنطاق المركز، ووجود جثة طفل و8 مصابين، بسبب السرعة الزائدة.