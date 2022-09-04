سائق يطعن زبونا للخلاف على أجرة التاكسي ببورسعيد

أصاب سائق تاكسي ببورسعيد في الساعات الأولى من صباح اليوم «زبونا» بطعن نافذ في البطن بسبب خلاف على دفع الأجرة وذلك أمام باب مقابر بورسعيد رقم 3 بحي الزهور ببورسعيد.

نقل المصاب إلى مستشفى الزهور ببورسعيد

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد عم طريق سيارة الإسعاف السيد محمد عثمان عبد المنعم 50 سنة مصاب بجرح نافذ في البطن والحالة العامة غير مستقرة وتم نقل المصاب إلى العناية المركزة ويجري الفريق الطبي تقديم الإسعافات اللازمة له

السائق اختلف مع الزبون على الأجرة فطعنه

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن المصاب كان يستقل التاكسي واختلف علي الأجرة مع سائق التاكسي وتشاجرا وتحول الشجار إلى أن طعن السائق الزبون في بطنه.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط السائق والتاكسي وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات واستدعاء شهود الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.

وتسبب الحادث في تعطيل حركة المرور فى الشارع المطل على المقابر لكن رجال المرور بقيادة العقيد علاء البرادعي رئيس مباحث المرور تمكنوا من تحقيق السيولة المرورية وإبعاد تجمع المارة لمشاهدة الحادث عن نهر الطريق.