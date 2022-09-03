تنسيق المرحلة الثالثة 2022 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الكليات والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية، من بينها الالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد.

ويقبل تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة، الالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد من 205 درجات كحد أدنى بما يعادل نسبة 50%، كما يسمح التنسيق لجميع الطلاب المتخلفين عن مرحلتي التنسيق الأولى والثانية وكذلك الناجحين في امتحانات الدور الثاني في الثانوية العامة.

معلومات عن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وأعلن الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، أن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تعد إحدى كليات جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وسيتم افتتاحها مع بداية الفصل الدراسي الجديد، وتبلغ مساحة الجامعة 70.140 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 645.7 مليون جنيه، وتضم إنشاءات بتكلفة 512.7 مليون جنيه وأثاث بقيمة 35 مليون جنيه، والمعامل بقيمة 40 مليون جنيه، بينما تكلفة البنية المعلوماتية 58 مليون جنيه.

البرامج التعليمية بالكلية

وقدم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية، برامج دراسية جديدة لخدمة الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، في ظل المشروعات القومية المقامة بالمنطقة وتحتاج إلى أيدي عاملة مؤهلة، وتشمل البرامج، تكنولوجيا الصناعات الخشبية والغذائية والنقل البحري والموانئ والخدمات الفندقية والسياحية والسفر، بحسب البيان.

كما تمنح الكلية درجات علمية منها دبلوم العالي المهني، وبكالوريوس، وماجستير، والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا بالتخصص.

شروط القبول بالكلية

وتقبل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية، طلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يُعادلها، كما تقبل خريجي المعاهد المتوسطة، ويجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية، اجتياز اختبارات القبول.