وصول أسرة فتاة البراجيل لجنايات الجيزة قبل محاكمة ابن عمتها المتهم بقتلها

وصلت إلى محكمة جنايات الجيزة، منذ قليل، أسرة الطفلة «أمل» المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة البراجيل»، والتي لقيت مصرعها قتلًا على يد ابن عمتها داخل منزلها بمنطقة البراجيل التابعة لمركز أوسيم في محافظة الجيزة.

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أجّلت القضية أمس لمدة 24 ساعة لجلسة اليوم الأحد، لانتداب محام آخر للمتهم.

تأجيل 24 ساعة

وبالأمس، عُقدت جلسة محاكمة المتهم بقتل فتاة البراجيل بمحكمة جنايات جنوب الجيزة داخل غرفة مداولة سرية بناء على طلب دفاع المتهم، وخلال الجلسة طلب دفاع الضحية توقيع أقصي عقوبة على المتهم، وأمرت المحكمة لتأجيل جلسة محاكمة المتهم 24 ساعة لانتداب محام آخر.

المحاكمة الجنائية

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد للضحية مع سبق الإصرار والشروع في الاعتداء عليها وفشله.

قتل مع سبق الإصرار

وجاء في أوراق القضية أن المتهم أقدم على قتل المجني عليها «أمل» عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن فشل في الاعتداء عليها داخل منزلها بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، ولأنهما تربطهما صلة قرابة خشي المتهم أن ينكشف أمره، أو أن تفضحه الضحية، فقتلها مستخدمًا سلاحا أبيض «سكين»، ووجهت للمتهم تهمة حيازة وإحراز سلاح أبيض استخدمه في جريمته.