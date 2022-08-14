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النائب العام يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة إمبابة

كتب:

مصطفى رحومه
06:42 م | الأحد 14 أغسطس 2022
المستشار حمادة الصاوي النائب العام

المستشار حمادة الصاوي النائب العام

تلقى البابا تواضروس الثاني اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من المستشار حمادة الصاوي النائب العام قدم خلاله التعزية للبابا في ضحايا حريق كنيسة الشهيد أبي سيفين بإمبابة.

النيابة العامة تعاين موقع الحريق 

وأشار إلى أنه أمر بسرعة انتقال فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث للوقوف على أسباب الحريق، كما أكد أنه أمر بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدفن ضحايا الحادث.

 

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بقلم مصطفى رحومه