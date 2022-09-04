محاكمة المتهم بقتل فتاة البراجيل اليوم.. بعد تأجيل القضية 24 ساعة

كانت الساعة تشير عقاربها إلي الساعة الثانية عشر من ظهر أمس السبت، عندما بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة «أندروا .ح»، المتهم بقتل نجلة خاله، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة البراجيل» بعد فشله في الاعتداء عليها، بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، التي شهدت تطور الأحداث منذ أولى جلسات المحاكمة حتى وصلت لجلسة أمس، إذ انتهت بتأجيل القضية التي عقدت برئاسة المستشار عبد الشافي محمد عثمان وعضوية المستشارين محمد عثمان أحمد محمد دهشان وياسر الزيات لجلسة اليوم الأحد لانتداب محام آخر.

حوار قاضي المحكمة مع المتهم بقتل فتاة البراجيل

في البداية عقدت جلسة محاكمة المتهم، داخل غرفة مداولة سرية، بناءً على طلب الدفاع الذي ما أن سمع اعترافات موكله، حتى تلى الآية الكريمة: «هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا»، فقال رئيس المحكمة للمتهم: «لو مجبتش محام النهارده المحكمة هتنتدب لك، علشان تعطيل سير المحاكمة، وسبق وإن انتدبنا لك محامِ وأحضرتم آخر»، ورفض القاضى حضور أحد المحامين للدفاع عن المتهم بقتل فتاة البراجيل إذ تبينّ أنه ليس من حقه الترافع أمام «الجنايات»، باعتباره محامِ ابتدائي وليس بجداول النقض، فيعد ذلك بمثابة ثغرة قانونية يمكن استغلالها في الطعن على الحكم حال صدوره.

دفاع فتاة البراجيل أثناء الجلسة: طالبنا بتوقيع أقصى عقوبة

وخلال جلسة محاكمة المتهم بقتل فتاة البراجيل يقول دفاع المجني عليها داخل المحكمة، أن فريق الدفاع حضر الجلسة كمدعين بالحق المدني، وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة، وقد حضر المتهم بشخصه في جلسة سرية، بناء على طلب المحامي دفاع المتهم، وتفاجئنا داخل الجلسة بتنحي المحامي عن المتهم، وتم تأجيل المحاكمة لصباح اليوم الأحد المواقع 4 سبتمبر، وأن أهل المتهم حاولوا التواصل مع أهل الضحية للتصالح معهم، وبالتالي أهل الضحية رافضين الصلح رفض قاطع.

وفقًا لما ورد بأوراق القضية، قيام المتهم «أندرو. ح»، بقتل الطفلة المجني عليها «أمل» عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بعد فشله في الاعتداء عليها، بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، فخاف أن ينكشف أمره أو أن تقوم بفضحه خاصة وأنهما تربطهما صلة قرابة، فقتلها بسلاح أبيض «سكين»، وأن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «سكين» والمستخدم في الجريمة، دون مسوغ قانوني.

إحالة المتهم للمحاكمة

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم بقتل نجلة خاله ذبحا بعد فشله في الاعتداء عليها بمنطقة البراجيل بأوسيم، إلى المحكمة الجنائية لنظر محاكمته، بعدما وجهت له النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في الاعتداء على الطفلة المجني عليها وفشله.