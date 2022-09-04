معلومات عن «نفق الشهيد أحمد حمدي 2»: سادس أنفاق قناة السويس

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف تقريرًا معلوماتيًا عن نفق الشهيد أحمد حمدي 2، التي جاءت كالآتي:

- نفق الشهيد أحمد حمدي 2 سادس أنفاق قناة السويس التي جعلت زمن عبور القناة 20 دقيقة بدلًا من 5 أيام.

- يحقق النفق السيولة المرورية ويسهل حركة تنقل الأفراد والبضائع.

افتتاح النفق

- يتضمن النفق حارتان مروريتان اتجاه واحد بطول 4259م وعمق 70م عن سطح الأرض.

- يربط النفق بين طريق القنطرة شرق ورأس سدر وطريق النفق شرم الشيخ وشبكة الطرق الجديدة في وسط وجنوب سيناء مع ربطها بالوادي والدلتا.

- افتتح النفق في شهر سبتمبر الماضي 2021 بسواعد أكثر من 14 ألف شخص.

فصل الاتجاهات

ويعد نفق الشهيد أحمد حمدي 2 من المحاور المهمة، إذ يربط بين أرض الفيروز سيناء، ووادي النيل، خصوصًا أن حجمه كبير عن نفق الشهيد أحمد حمدي الأول، وقضى على الطوابير المعهودة على الطريق، كما تمّ فصل الاتجاهات إذ أصبح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 للقادم من سيناء، ونفق الشهيد أحمد حمدي للذاهب لسيناء مما خفف الزحام، وسهل التنقل للأفراد والبضائع، ويتسع نفق الشهيد أحمد حمدي لـ2000 سيارة، حيث تصل الطاقة الاستيعابية اليومية لـ40 ألف سيارة.