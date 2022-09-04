التنمية المحلية: أولى مراحل الموجة الـ20 استردت 3.3 مليون متر مربع من أملاك الدولة

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، عن جهود المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية، والتي انطلقت في 13 أغسطس الحالي، واستمرت حتى أول سبتمبر 2022، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتطبيق القانون، وفي إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

جهود المرحلة الأولى لإزالة التعديات على أراضي الدولة

وقال اللواء هشام آمنة، إنّ جهود الأجهزة التنفيذية وجهات الدولة المختلفة نجحت خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 في استرداد 3.3 مليون متر مربع بعد إزالة 8871 مبنى مخالف على أملاك وأراضى الدولة ، وإزالة 1791 حالة تعدي على الأراضى الزراعية على مساحة 3800 ألف فدان.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود محافظات الشرقية والوادي الجديد والجيزة وأسيوط خلال المرحلة الأولى من موجة الإزالات الـ20، حيث أشار تقرير غرفة العمليات، إلى أنّ محافظة الوادي الجديد نجحت في إزالة 15 حالة مباني على مساحة 1116 مترا مربعا، واسترداد 1132 فدان أراضٍ زراعية بإجمالي 53 حالة، كما نجحت محافظة الشرقية في استرداد 1131 فدانا بإجمالي 404 حالات، وإزالة 1011 حالة مباني مخالفة على مساحة 151 ألف متر مربع.

وتابع آمنة، أنّ محافظة أسيوط نجحت في استرداد 551 فدانا بإجمالي 194 حالة تعدٍ، وإزالة 974 حالة مبانٍ على مساحة 91 ألف متر مربع، وفي الجيزة نجحت جهود المحافظة في إزالة 250 حالة مباني مخالفة على 12 ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد 501 فدان أراضٍ زراعية بإجمالي 78 حالة، وفي محافظة قنا نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 130 فدان أراضٍ بإجمالي 109 حالات زراعة، وإزالة 434 حالة مبانٍ على مساحة 70 ألف متر مربع.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود المحافظين والقيادات التنفيذية والأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولى لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، ووجّه باستمرار جهود المحافظات في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي بحسم لأي محاولات من المواطنين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

لا رفاهية لتعديات جديدة

وأكد اللواء هشام آمنة، أنّ الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مؤكدا أنّه سيتم البدء في تقييم أداء رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية خلال الفترة الحالية بناءً على معدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة، ومنع أي تعديات على الأراضى الزراعية، تحقيق المستهدف من الموجة الـ20، وإزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية والأراضي الزراعية.

لا تسامح مع التقصير

وشدد وزير التنمية المحلية، على أنّه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية في التعامل مع هذا الملف المهم، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أي أراضٍ بالبناء المخالف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنّ وحدة المتغيرات المكانية الموجودة بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بهذا الملف، ترصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، ويجب التحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

كما طالب وزير التنمية المحلية، القيادات المحلية بالمرور اليومي على القرى والمدن والمراكز، والتنسيق مع مسؤولي الزراعة وحماية الأراضي لرصد أي محاولات للتعدي ومنعها في المهد.

وأضاف أمنة، أنّ هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الحيوي والمهم، وتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية، وباقى الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها في المهد، والتصدي بكل حزم لأشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة وتذليل أي معوقات تعترض تنفيذ الإزالات.

ووجّه وزير التنمية المحلية، قيادات الوزارة ومسؤولي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالبدء في الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من الموجة 20 والتي ستبدأ في 10 سبتمبر الحالي، لاستكمال تلك الأعمال، وذلك تنفيذًا توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

كما وجّه اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود محافظة جنوب سيناء في إزالة 281 حالة مباني في المهد على أملاك الدولة بمساحة 52 ألف متر مربع، ومحافظة البحيرة بإزالة 159 حالة مباني على أملاك الدولة في المهد على مساحة 22 ألف متر، والبحر الأحمر بإزالة 175 حالة مباني في المهد على أملاك الدولة بمساحة 27 ألف متر، ومحافظة المنوفية بإزالة 129 حالة مباني على أملاك الدولة في المهد بمساحة 9 آلاف متر مربع.

يذكر أنّ الموجة الـ20 بدأت بالمرحلة الأولى التي جرى تنفيذها في الفترة من 13 أغسطس الماضي واستمرت حتى 1 سبتمبر الحالي، تليها المرحلة الثانية والمقرر إجراؤها في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.