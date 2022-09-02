«جوجل وآبل» تتبرعان لضحايا فيضانات باكستان

أعلن مسؤولو شركة جوجل، أمس، أن الشركة ستتبرع بنصف مليون دولار لمساعدة ضحايا فيضانات باكستان، وفقًا لما نقلته صحيفة «ذا ناشيونال».

ونشرت «ستيفاني ديفيس»، نائب رئيس شركة جوجل في جنوب شرق آسيا، على موقع «لينكدإن»، أن الشركة ستساهم بالمال في مركز الأعمال الخيرية.

وأضافت أن مركز العمل الخيري في حالات الكوارث سيقدم منحه فرعية للمنظمات المحلية التي تقف في الخطوط الأمامية للاستجابة للأزمات والتعافي منها.

«ديفيس» تعبر بكل حزن لضحايا باكستان

وذكرت ديفيس في منشور، أن قلوبنا مع ضحايا الفيضانات المستمرة في باكستان التي جرفت منازلهم ودمرت أراضيهم الزراعية: «شاهدنا الباكستانيون وشجاعتهم، ونريد تقديم المساعدة لهم»، وأشارت ديفيس إلى أن الشركة ستعمل بكل السبل لمساعدة باكستان من خلال أدواتها ومواردها.

وأضاف فرحان قريشي، رئيس شركة جوجل لإقليم جنوب آسيا الحدودية، إن الموظفين ساهموا حتى الآن بأكثر من 72 مليون روبية من تبرعاتهم الشخصية.

شركة آبل تتبرع لإغاثة مواطني باكستان

وفي الأسبوع الماضي، قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «آبل»، إن شركته ستتبرع لجهود الإغاثة وإعادة بناء باكستان والمناطق المجاورة التي أثرت عليها الفيضانات وهي كارثة كبيرة مضيفا أن قلوبنا مع من فقدوا أحباءهم.

وتسببت الفيضانات في باكستان في مقتل 1208 أشخاص منهم 416 طفلًا، وأعلنت الأمم المتحدة عن تقديم 160 مليون دولار كمساعدات لمعالجة الأضرار الناجمة عن الفيضانات.