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القبض على 3 أشخاص صوروا شابا من ذوي الهمم للتنمر عليه في الشرقية

كتب:

محمد بركات
12:12 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
شعار وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

شعار وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص صوروا شابًا من ذوي الهمم للتنمر عليه في محافظة الشرقية.

وذكر بيان للوزارة أصدرته، اليوم الأحد، أنه جرى ضبط مرتكبي واقعة التنمر على شخص من ذوي الهمم بالشرقية وتصويره ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

التنمر على شخص من ذوي الهمم

وأضاف  البيان، أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، من إحدى السيدات مقيمة بدائرة المركز، وبصحبتها شقيقها «من ذوي الهمم»، بقيام 3 أشخاص مقيمين بدائرة المركز بتصوير شقيقها والتنمر عليه والسخرية منه، ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط المتهمين بالتنمر 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات