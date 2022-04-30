بعد واقعة بطلة إعلان مستشفى أهل مصر.. إزاي تتصرف لو حد تنمر عليك؟

يتعرض الكثير من المواطنين للتنمر من البعض بغرض التقليل منهم أو لفرض السيطرة عليهم، ولعل أبرز وآخر الوقائع كانت التنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر للحروق منال حسني، والتقت «الوطن» في بث مباشر مع أيمن محفوظ المحامي بالنقض، لبيان عقوبة التنمر سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الواقع العملي.

عقوبة التنمر في القانون المصري

وقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن التنمر هو كل استعراض للقوة بهدف التقليل من قدر المتنمر عليه، سواء كان التنمر على الشكل أو اللون أو الدين أو العرق، وأوضح أن عقوبة التنمر تعرض لها القانون في المادة 309 من قانون العقوبات والتي وضعت حدا أدنى للعقوبة، وهو ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن 10,000 جنيه إذا كان التنمر بشكل أحادي.

وأوضح المحامي في بث مباشر مع الوطن، أنه إذا كان هناك ظرف مشدد كأن يكون هناك سلطة من الجاني على المجني عليه، أو ممن يتولى تربيته أو ملاحظته أو وقوع الجريمة من شخصين فأكثر، تجعل عقوبة التنمر عقوبة مضاعفه، كما أوضح أنه في حاله قيام الجاني بالتنمر مرة أخرى، فإن العقوبة تتضاعف في حدها الأقصى والأدنى.

كيفية التصرف حال الوقوع فريسة للتنمر

واستكمل أنه في حالة التنمر على الشخص في مواقع التواصل الاجتماعي فإنه يتوجه إلى مباحث الإنترنت لتحرير محضر، وإذا كان على تطبيق واتساب، فيقوم الشخص بعمل محضر في مباحث التليفونات، وإذا كان في الواقع الفعلي، فإنه يجب عليه التوجه لعمل بلاغ في النيابة العامة.

واستكمل المحامي أن منال حسني أعطت مثالا للشخصية القوية التي تحملت ظروف قاسيه ولعل أبرز نجاحاتها أنها أصبحت بطلة إعلان لمستشفى أهل مصر.