القبض على مستريح جديد بالإسكندرية.. نصب على المواطنين في 41 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير شركة بالإسكندرية؛ لاستيلائه على 41 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

ممارسة نشاط احتيالي

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مدير وشريك بإحدى شركات تصنيع الأحذية - مقيم بمحافظة الإسكندرية له معلومات جنائية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تصنيع الملابس والأحذية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال.

المتهم استولى على 41 مليون جنيه

ووفق بيان وزارة الداخلية، فإن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 41 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب ذلك قام بالهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هاتفه المحمول.

عقب تقنين الإجراءات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مكان تواجد المتهم المذكور، واستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.