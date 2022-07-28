ضبط مسجل خطر متهم بابتزاز فتاة بصور مقابل مبالغ مالية في سوهاج

تمكنت مديرية الأمن بمحافظة سوهاج، من ضبط شخص مقيم بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، لاتهامه بابتزاز إحدى الفتيات بصور لها مقابل مبالغ مالية، وذلك من خلال حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقدمت الفتاة بلاغا ضد المتهم، ومن خلال التحريات والتقنيات الحديثة تم كشف هوية المتهم الذي يقوم بتهديد الفتاة وضبطه.

صور خاصة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار يفيد تلقي بلاغ من إحدى الفتيات بتعرضها للتهديد والابتزاز من أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث أرسل المتهم للفتاة صورا خاصة لها طالبا منها مبلغا ماليا مقابل عدم التشهير بها بالصور.

ضبط المتهم

وفور تلقي البلاغ، تم تكثيف التحريات باستخدام بعض التقنيات الحديثة، وتم التوصل لهوية الشاب الذي يقيم بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، وتبين أن له سوابق جنائية.

وعقب استئذان النيابة، تم ضبط المتهم الذي اعترف بالواقعة فور مواجهته بها، موضحاً أنه قام بذلك بغرض الحصول على المال، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.