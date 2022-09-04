بالأسماء.. «آمنة» يصدر أول حركة تنقلات تضم 23 قيادة محلية في 10 محافظات

أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أول حركة تنقلات لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت الحركة تنقلات وندب وتعيينات لـ 23 قيادة محلية بمحافظات البحر الأحمر والقليوبية والغربية والدقهلية وجنوب سيناء والشرقية والمنوفية وأسيوط والإسكندرية والإسماعيلية والقاهرة.

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الأحد، إن الحركة تضمنت تصعيد اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية إلى سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، ونقل كل من هيثم ماهر الدسوقي من وزارة التنمية المحلية إلى رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، ومحمد محمود صحصاح من رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء إلى رئيس حي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، وخالد إبراهيم منصور رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط إلى رئيس مركز ومدينة صدفا بأسيوط.

وأوضح «آمنة» أن الحركة تضمنت نقل عدد من رؤساء الأحياء والمراكز بالدقهلية وشملت نقل كل من هشام أبوالمكارم أحمد رئيس مركز ومدينة المنزلة إلى رئيس مدينة محلة دمنة ومتولي عبدالعال متولي رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إلى رئيس حي غرب المنصورة وسيد حسين النخيلى رئيس مركز ومدينة الجمالية إلى رئيس مركز ومدينة دكرنس وصبرى محمد عبده رئيس حي غرب المنصورة إلى رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل وسمير صدقى لطفى رئيس حي شرق المنصورة إلى رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد ومحمد أحمد أبوالعنين رئيس مركز ومدينة بنى عبيد إلى رئيس مركز ومدينة الجمالية وأمال وحيد بركات رئيس مدينة محلة دمنة إلى رئيس مركز ومدينة بنى عبيد وأحمد محمد عبدالعظيم رئيس مركز منية النصر إلى رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

«قويطة» رئيسًا لمركز ومدينة سمنود بالغربية

كما جرى نقل رضا أحمد قويطة رئيس حي أول طنطا بالغربية إلى رئيس مركز ومدينة سمنود بالغربية، وجلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر بالشرقية إلى رئيس مركز ومدينة بلبيس، ووائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير بالبحيرة إلى رئيس مركز ومدينة الدلنجات، مشيرًا إلى أنه تم نقل خالد إبراهيم أبواليزيد رئيس مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية إلى رئيس مركز ومدينة أشمون ووحيد المأمون الحضرى رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية إلى رئيس مركز ومدينة شبين الكوم.

وأضاف الوزير، أن الحركة تضمنت أيضًا عددًا من القيادات بمحافظة البحر الأحمر حيث تم نقل إيهاب محمد رشاد رئيس مدينة شلاتين إلى رئيس مدينة القصير وأشرف محمد البيه رئيس مدينة القصير إلى رئيس مدينة الغردقة وعادل سيد نصر رئيس مدينة حلايب إلى رئيس مدينة شلاتين، مضيفًا : كما تضمنت الحركة نقل محارب موسى عبدالرحمن رئيس حي شرق الإسكندرية إلى رئيس حي العامرية ثان، وراضى عمار أحمد رئيس مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية إلى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بالاسماعيلية وندب اللواء ماهر محمد هاشم رئيس حي غرب شبرا الخيمة إلى ديوان عام محافظة القاهرة.

اختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة مستمرة خلال الفترة المقبلة، في متابعة وتقييم أداء قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بمختلف المحافظات بالتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة واستبعاد المقصرين و نقلهم إلى وظائف إدارية بعيدًا عن قطاعات خدمة المواطنين، مؤكدًا أنه لا مكان للمتكاسلين أو المتخاذلين في أداء العمل بالصورة المطلوبة.

ووجه اللواء هشام آمنة، بقيام سكرتير عموم المحافظات ورؤساء المدن والأحياء والمراكز بضبط منظومة العمل والتشديد على الانضباط والالتزام وحسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمات لهم بكل سهولة ويسر والحفاظ على الحملة الميكانيكية وأعمال الصيانة الدورية للمعدات وإثابة المتميزين من العاملين والمتواجدين في العمل في غير أوقات العمل الرسمية وفي أيام العطلات وسرعة الانتهاء من المهام المكلفين بها وتحديد فترة زمنية للرد على شكاوي المواطنين.

وأكد أن المرحلة الحالية في منظومة العمل المحلي تتطلب بذل أقصي جهد لتنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وملف مخالفات البناء والتعديات على أراضى وأملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد، موجهًا بضرورة الاهتمام اليومي بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية أولًا بأول للحفاظ على صحة المواطنين ودعم جهود وخطط الدولة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمختلف الأحياء والمدن والمراكز والارتقاء المستمر بمنظومة النظافة مع تشجيع المبادرات الشعبية والمجتمعية في هذا الملف الحيوي الذى يمس المواطن بصورة يومية.