مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية يقدم التهنئة لرئيس الهيئة الجديد

صرح المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري النيابة الإدارية، بأنّ مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى، التقى اليوم الأحد، المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتهنئته بصدور قرار رئيس الجمهورية، بتعيينه رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

نادي مستشاري النيابة الإدارية

وأعرب المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تقديره لدور النادي، وتطلعه لاستمرار مجلس إدارته - برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى - في الجهد المبذول في سبيل توفير الخدمات لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم، معربا عن دعمه لتلك الجهود.

وناقش رئيس هيئة النيابة الإدارية، العديد من الموضوعات التي تهم أعضاء النيابة الإدارية مع مجلس إدارة النادي.

تاريخ قضائي مشرف

وقدّم المستشار عبدالرؤوف موسى، رئيس مجلس إدارة نادي مستشارى النيابة الإدارية، درع النادي للمستشار عدلي جاد، تقديرا واعتزازا لتاريخه القضائي المشرف، متمنيا له كل التوفيق والسداد.