السيرة الذاتية للمستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد رئيس النيابة الإدارية

تزايدت عمليات البحث عن السيرة الذاتية للمستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينه، اليوم، خلفا للمستشار عزت أبو زيد.

السيرة الذاتية للمستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد.. مواليد ديسمبر 1952

ولد المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد في يوم 4 ديسمبر عام 1952، حصل على ليسانس الحقوق عام 1974 من كلية الحقوق - جامعة عين شمس، بتقدير عام جيد جدًا.

التحاق المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد بالنيابة الإدارية عام 1976

والتحق المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد، بالنيابة الإدارية، عام 1976 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، إذ تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة.

محطات في مسيرة رئيس النيابة الإدارية الجديد

وعمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

تعيين المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 394 لسنة 2022، بتعيين المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022، خلفًا للمستشار عزت أبو زيد.

وأصدر الرئيس السيسي، القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2022، بمنح المستشار عزت أبو زيد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.