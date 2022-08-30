قرار جمهوري بتعيين المستشار عدلي عبدالفتاح رئيسا لهيئة النيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 394 لسنة 2022، بتعيين المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1-9-2022، خلفًا للمستشار عزت أبو زيد.

وسام الجمهورية لرئيس هيئة النيابة الإدارية السابق

وأصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2022 بمنح المستشار عزت أبو زيد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

جدير بالذكر أن المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد، من مواليد 4-12-1952، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1974، من كلية الحقوق - جامعة عين شمس، بتقدير عام جيد جدًا.

المستشار عدلي عبدالفتاح التحق بالنيابة الادارية عام 1976

التحق المستشار عدلي عبدالفتاح، بالنيابة الإدارية عام 1976، متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، إذ تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها ، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة.

وعمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.