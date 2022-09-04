«واتساب» يعلن عن ميزة جديدة لمستخدمي الحساب التجاري.. تعرف عليها

بعد إعلان تطبيق «واتساب» أنه يعمل على القدرة على إخفاء رقم الهاتف من حسابات تجارية معينة، يعمل تطبيق المراسلة الشهير الآن على تطوير ميزة مفيدة أخرى للشركات، للسماح لها بإدارة الدردشات من العديد من أجهزتها المرتبطة.

خطة اشتراك اختيارية جديدة تسمى WhatsApp Premium

وقال تطبيق WhatsApp في وقت سابق منذ 4 أشهر إنه سيقدم للشركات والعملاء التجاريين خطة اشتراك اختيارية جديدة تسمى WhatsApp Premium، وبفضل هذه الخدمة الجديدة، يمكن للشركات استخدام ميزات إضافية مثل القدرة على إنشاء ارتباط عمل مخصص وربط ما يصل إلى 10 أجهزة بحساباتها.

تطوير القدرة على تخصيص الدردشات للأجهزة المرتبطة

وستكون هذه الخدمة مفيدة للشركات الكبيرة من خلال إدارة محادثات معينة من جهاز معين: لهذا السبب، يقوم WhatsApp بتطوير القدرة على تخصيص الدردشات للأجهزة المرتبطة، فمن الممكن أن يكون هناك أكثر من موظف يتواصلون مع أكثر من عميل في نفس الوقت من خلال رقم واحد ولكن بعدة أجهزة ويتم تخصيص كل جهاز منهم لمحادثة ما.

وأظهرت عدد من لقطات الشاشة التي نشرها مستخدمو النسخ التجريبية لتطبيق واتساب يظهر تلميح أداة لإعلام المستخدم بالميزة الجديدة عند تمكينها لحساب الأعمال، فعندما تريد تعيين دردشة معينة لجهاز مرتبط معين، ستظهر قائمة أجهزتك المرتبطة حتى تتمكن من تحديد الجهاز المطلوب لإجراء المحادثة من خلاله.

وسيتم تمييز الدردشات المعينة داخل الجهاز المحدد حتى يعرف مالك الجهاز إن هذا العميل هو المختص به.

وتعد هذه ميزة تجارية ويبدو أنها لن تكون جزءًا من خطة الاشتراك، لذا فهي مجانية لجميع الشركات، ونظرًا لأن هذه أداة أعمال، فلن تكون متاحة لحسابات WhatsApp القياسية، بالإضافة إلى ذلك، حتى إذا تم التقاط لقطة الشاشة من WhatsApp beta لنظام التشغيل iOS، فستتوفر نفس الميزة أيضًا على WhatsApp beta لنظامي Android وDesktop beta في وقت لاحق.

وهذه الميزة قيد التطوير وسيتم إصدارها في تحديث مستقبلي للتطبيق، كما هو الحال دائمًا.