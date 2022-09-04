نادي الرحاب"هنا يصنع الأبطال".. انضمام سيف البنداري لمنتخب الخماسي الحديث

"هنا يٌصنع الأبطال".. شعار يرفعه نادي الرحاب-إحدى أندية مجموعة طلعت مصطفى - لتبني المواهب الرياضية وإعداد لاعبين بمختلف الألعاب الرياضية على أعلى مستوى لتمثيل منتخب مصر في البطولات العالمية ، وذلك من خلال توفير منشآت رياضية تضاهي العالمية ونخبة من أفضل المدربين بمختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية .

ونجح نادي الرحاب في تحقيق هدفه، حيث انضم عدة لاعبين في ألعاب مختلفة إلى المنتخبات الوطنية للمشاركة في بطولات قارية ودولية، آخرها مشاركة سيف البنداري لاعب نادي الرحاب مع المنتخب الوطني للخماسي الحديث تحت 19 سنة ببطولة العالم التي انطلقت أمس بمدينة لنيانو الإيطالية وتستمر حتى ١١ سبتمبر الجاري .

وسبق أن تم اختيار لاعبا نادي الرحاب نور محمد أحمد، وعمر شريف حامد، للانضمام لصفوف المنتخب القومي للسباحة القصيرة، المشاركين في البطولة العربية الأولى لألعاب الماء، والتي تعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري بالقاهرة.