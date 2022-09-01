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تكليلًا لجهود "طلعت مصطفى" في تطوير الرياضة.. انضمام لاعبا نادي الرحاب نور محمد وعمر شريف لمنتخب السباحة المشارك بالبطولة العربية لألعاب الماء

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الوطن
09:40 م | الخميس 01 سبتمبر 2022
نور محمد

نور محمد

أعلن الاتحاد المصري للسباحة، عن قائمة اللاعبين المنضمين للمنتخب القومي للسباحة القصيرة، المشاركين في البطولة العربية الأولى لألعاب الماء، والتي تعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري بالقاهرة، وضمت القائمة لاعبان من نادي الرحاب- إحدى أندية مجموعة طلعت مصطفى القابضة- وهما نور محمد أحمد، عمر شريف حامد.

يأتي ذلك تكليلًا لنجاح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في إنشاء أندية توفر أنشطة رياضية واجتماعية وثقافية متنوعة للسكان؛ بهدف تشجيع ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب في مختلف الألعاب الرياضية وبمختلف المراحل العمرية؛ لتطوير الرياضة المصرية، وإمداد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر مما يسهم في رفع علم مصر عاليا في المحافل القارية والدولية.

ونجح نادي الرحاب، في تأهيل اللاعبين المنضمين للمنتخب القومي بشكل مثالي لتقديم أداء مشرف بالبطولة العربية، من خلال توفير أفضل المنشآت الرياضية التي تضاهي العالمية، وفي الوقت نفسه توفير أفضل العناصر من المدربين لإعداد وتطوير مستوى اللاعبين بشكل احترافي، ولذا حاز على الثقة للانضمام للمنتخب القومي؛ ليصبح نادي الرحاب أول نادي داخل مشروع عقاري يضم لاعبين دوليين.

يذكر أن نادى الرحاب يقع على مساحة تزيد عن 100 فدان، ويضم منشآت رياضية واجتماعية وثقافية عديدة، منها مجمع الإسكواش ويضم 4 ملاعب تستضيف بطولات محلية ودولية، وصالة جمباز معتمدة من الاتحاد الدولي، ومجمع حمام سباحة أوليمبي، ومنطقة للألعاب الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى 13 أكاديمية، على رأسها أول أكاديمية كرة قدم في مصر أسست عام 2000 تحت اسم "أكاديمية الخطيب"، ثم "مصر المقاصة" .

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