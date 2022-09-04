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رسميا.. البنك الأهلي يعلن ضم محمد أبو جبل لمدة 3 أعوام

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أحمد خالد
02:42 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
محمد أبو جبل

محمد أبو جبل

أعلن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة سنوات بناء على رغبة خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول.

وأكد أشرف نصار في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» أن أبو جبل انضم للبنك الأهلي بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانتقال الحارس الدولي إلى صفوف نادي البنك الأهلي بداية الموسم المقبل.

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