موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي والقنوات الناقلة لكأس سوبر لوسيل

كشفت الجهات المنظمة لبطولة كأس سوبر لوسيل عن موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي والقنوات الناقلة، والمقرر إقامتها في أرضية ملعب «لوسيل» بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي يستضيف قرابة 80 ألف متفرج ومشجع لمتابعة المباراة المهمة والمرتقبة.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة وموقع «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي موعد مباراة الزمالك والهلال والقنوات الناقلة على هذا النحو:

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي والقنوات الناقلة

ومن المقرر، وفق جدول البطولة، فإن موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي سيكون الجمعة المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك بحضور مشجعي الفريقين لدعم اللاعبين للفوز في هذه المباراة المهمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي

وعن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي، فإن الجمهور يمكنه متابعة اللقاء من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الرسمي لـ كأس سوبر لوسيل، وللراغبين في المتابعة يمكن تحميل ترددات القنوات التي لم تعلن بعد عن أيها سيبث اللقاء من خلالها، على هذا النحو:

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ3/4.

تردد قناة بي إن سبورت 1 المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بي إن سبورت 2 المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.