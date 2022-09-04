مايا مرسي: اهتمام «الوطن» بقضايا المرأة محل تقدير.. وملف «بنت مصر» رائع

أشاد المجلس القومي للمرأة عبر صفحته الرسمية في موقع «فيس بوك»، بالملف المنشور اليوم في جريدة «الوطن» بعنوان «أنا بنت مصر.. عطاء وتمكين في الجمهورية الجديدة»، ونشرت صفحة المجلس القومي للمرأة صور صفحات ملف العدد الورقي من «الوطن» الصادر اليوم.

«القومي للمرأة»: المرأة تعيش عهدا جديدا من التمكين

وعبرت الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة عن تقديرها لاهتمام جريدة «الوطن» بقضايا تمكين المرأة واستعراض النماذج المتفردة للسيدات المصريات المتفوقات في مختلف المجالات.

وأكدت «مرسي» أن العرض الرائع الذي قدمته «الوطن» في عدد اليوم، كان شاملا، حيث تضمن القرارات الرئاسية والتشريعات والأحكام القضائية التي استهدفت تمكين المرأة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وقالت رئيس «القومي للمرأة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تسليط الضوء على قضايا المرأة المصرية التي تعيش عهدا جديدا من التمكين في ظل الجمهورية الجديدة، دور مهم ومطلوب لوسائل الإعلام من خلال إبراز جهود الدولة وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالمرأة المصرية وفتح كافة المجالات أمامها لإثبات ذاتها، بالتوازي مع دورها المهم في الحفاظ على التماسك والنسيج الاجتماعي.

مايا مرسي: «الوطن» صاحبة دور تنويري

ووجهت مايا مرسي الشكر لجريدة «الوطن» على الاهتمام الدائم بقضايا المرأة والتنوير، وهو ما تحرص عليه الوطن من خلال الملفات المنشورة بالجريدة الورقية أو عبر موقع «هن» الذي يعد من أحد أبرز المواقع الإلكترونية المعنية بقضايا المرأة والأسرة في مصر.

وكانت «الوطن» نشرت في العدد الورقي اليوم، ملفا بعنوان «أنا بنت مصر.. عطاء وتمكين في جمهورية جديدة»، وتضمن انفوجراف موثق بالبيانات والأرقام عن قرارات التمكين والدعم الرئاسى في 8 سنوات.

وحاورت «الوطن» أول مأذونة وأول رئيس جامعة وأول قاضية عرفية وأول عمدة وأول قائدتين لمترو الأنفاق وأول مدربة كرة قدم «رجالي» في الصعيد.