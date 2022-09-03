«القومي للمرأة»: نشارك في توعية سيدات الريف بمخاطر الإنجاب المتزايدة

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن قضية الزيادة السكانية، تؤثر على المجتمع بجميع أطرافه، ومعيار الرفاهية ينعكس على المواطن، ويتأثر سلبا بزيادة عدد السكان، لافتة إلى أن الزيادة السكانية، التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري، ويدمر جهود التنمية المتعددة في مختلف المسارات.

الزيادة السكانية تقضي تماما على حقوق المواطن

أوضحت «يحيى» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن الزيادة السكانية تقضي تماما على حقوق المواطن، وينفذ المجلس القومي للمرأة، عدة مشروعات بالتعاون مع الدولة، وحياة كريمة، على مستوى القرى والنجوع والمحافظات، من خلال الدور التوعوي، لافتة إلى أن محافظات البحيرة والفيوم والجيزة والوجه القبلي، كان لهم الاهتمام والأولوية من خلال التوعية.

التوعية بخطورة الزيادة السكانية

أشارت الدكتورة رانيا يحيى، إلى أن المجلس القومي للمرأة يقوم بحملات طرق الأبواب للتوعية بخطورة الزيادة السكانية وأمراض الصحة الإنجابية، بالتعاون مع كل المؤسسات المعنية، لتوعية المواطنين بمختلف فئاتهم.

وكانت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، شاركت في فعاليات إطلاق نتائج النسخة الثامنة من المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، والدكتوره نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.