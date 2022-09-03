«القومي للمرأة» في كفر الشيخ ينظم أولى ورش حملة «مناخ مستدام»

شهد مقر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، انطلاق أولى ورش العمل لحملة «مناخ مستدام»، وذلك في ضوء استضافة مصر لمؤتمر COP 27، في إطار التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم التغيرات المناخية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

الأخطار التي تواجه كوكب الأرض بسبب التغيرات المناخية

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إن ورشة العمل تناولت التعرف على الأخطار التي تواجه كوكب الأرض بسبب الانبعاثات والتغيرات المناخية، وعرض صور واقعية لدول العالم التي تأثرت بالتلوث البيئي، بالإضافة إلى التطرق للأسباب الواقعية التي قد يقوم بها الإنسان بشكل يومي وتتسبب في زيادة مشكلة التغيرات المناخية من خلال سلوكيات ليست صديقة للبيئة، مؤكدة أنه تم عرض الحلول اللازمة لدعم البيئة وما يمكن للمواطنين القيام به للحفاظ على البيئة في الحياة اليومية.

جاء ذلك، بحضور عدد من عضوات فرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ، ومنسق الورشة، الدكتورة هالة نصر، وحاضر بها، خالد الشافعي، استشاري تطوير مؤسسي بمؤسسة مصر الخير، ومحمود نجيب، استشاري تطوير مؤسسي بمؤسسة مصر الخير، و30 مواطناً ومواطنة من الفئات المختلفة.

مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ

وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذي يُقام في مدينة شرم الشيخ. وسيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا.