«الفاو»: انخفاض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية للشهر الخامس

قالت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، إن مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية، انخفض في أغسطس، للشهر الخامس على التوالي، مع هبوط أسعار أغلب السلع المرجعية، وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 138.0 نقطة في أغسطس الماضي، بانخفاض نسبته 1.9% عن يوليو، ولو أنه لا يزال أعلى بنسبة 7.9% من قيمته قبل عام.

أوضح تقرير الفاو، أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب ارتفع بنسبة 1.4% عن الشهر السابق، وهذا التراجع مدفوع بانخفاض الأسعار الدولية للقمح، بنسبة 5.1%، ما يعكس تحسنًا في توقعات الإنتاج في أمريكا الشمالية والاتحاد الروسي، فضلًا عن استئناف عمليات التصدير من مواني البحر الأسود في أوكرانيا.

انخفاض أسعار الشعير والذرة الرفيعة

تابع التقرير، أن أسعار الأرزّ ظلت ثابتة في المتوسط خلال الشهر، بينما ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة بنسبة هامشية، بلغت 0.2%، إذ جرى تعويض ارتفاع أسعار الذرة العالمية الناجم عن الأحوال الجوية الحارة والجافة المحيطة بزراعتها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بانخفاض أسعار الشعير والذرة الرفيعة.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.3% عن يوليو، إذ أصبح أدنى بقليل من المستوى الذي كان عليه في أغسطس 2021، وارتفعت الأسعار العالمية لزيت الصويا ارتفاعًا معتدلًا، بسبب القلق من تأثير الأحوال الجوية غير المواتية على الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكنّ هذه الزيادة، قابلتها أسعار متدنية لزيت النخيل وزيت دوار الشمس وزيت بذور اللفت، الأمر الذي عكس زيادة المتاح من زيت النخيل من إندونيسيا بسبب انخفاض الضرائب على الصادرات، والاستئناف التدريجي لشحن زيت دوار الشمس من موانئ أوكرانيا.

وهبط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 2.0 % في أغسطس ولو أنه بقي أعلى بنسبة 23.5% من قيمته المسجلة في يوليو2021.

مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم

وارتفعت الأسعار العالمية للأجبان للشهر العاشر على التوالي، بينما تراجعت أسعار الحليب وسط توقعات بزيادة الإمدادات من نيوزيلندا، رغم انخفاض الإنتاج في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وتدنى مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 1.5% عن شهر يوليو، لكنه ظل أعلى بنسبة 8.2% من قيمته المسجلة قبل عام. وانخفضت الأسعار الدولية للحوم الدواجن في أغسطس وسط ازدياد الكمية المتاحة منها للتصدير العالمي، فيما تدنت الأسعار العالمية للحوم الأبقار بسبب ضعف الطلب المحلي عليها في بعض الدول المصدّرة الرئيسية. أمّا أسعار لحوم الخنزير فارتفعت.