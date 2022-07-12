«الفاو»: «الذرة والشعير» يرفعان التوقعات بزيادة إنتاج الحبوب عالميًا

رفعت منظمة الأغذية والزراعة الفاو، توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب للموسم الزراعي الحالي بنحو 7 ملايين طن في يوليو الحالي، قياسًا بالشهر الماضي ليبلغ 2792 مليون طن، رغم استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه لا يزال دون الإنتاج العالمي للعام الماضي بنسبة 0.6%.

توقعات الفاو للاستهلاك العالمي للحبوب

وأوضحت المنظمة، في تقرير عنها، أنّ الزيادة تعود بشكل أساسي لزيادة إنتاج الحبوب الخشنة، مثل الذرة والشعير، بما قدره 6.4 مليون طن، متوقعة ارتفاع الاستهلاك العالمي للحبوب خلال العام المقبل 9.2 مليون طن لتصل إلى 2797 مليون طن، لكنها لا تزال دون المستوى المسجل في العام الماضي بمقدار 1.7 مليون طن 0.1%.

توقعات الفاو لتخزين الحبوب

كما توقعت الفاو تخزين 854 مليون طن بنهاية موسم التخزين الحالي ويقع في بداية عام 2023، لكنها أكدت الانكماش من سنة لأخرى بنسبة 0.6% بما مقداره 5 ملايين طن سنوياً، على أن ينخفض عند هذا المستوى معدل المخزون إلى الاستخدام العالمي للحبوب من 30.7% في الفترة 2021/2022 إلى 29.8% في الفترة 2022/2023.

توقعات الفاو للتجارة العالمية للحبوب

وفقًا للتقرير الشهري للفاو، فإنّ آخر توقعات المنظمة بالنسبة للتجارة العالمية للحبوب في الفترة 2022/2023 ما مقداره 468 مليون طن، أي أعلى بمقدار 4.8 مليون طنّ مما كان عليه خلال شهر يونيو الماضي، لكنها تمثل أدنى مستوى خلال الثلاثة مواسم الماضية، وتشكل تراجعًا قدره 11.4 مليون طنّ بنسبة 2.4% عن الحجم المسجل العام الماضي.

وتوقعت الفاو أن تسجل تجارة الحبوب الخشنة، التي تستحوذ على القسم الأكبر من هذا التراجع، انكماشًا قدره 4.1% بمقدار 9.5 مليون طن في الفترة من يوليو الحالي وحتى يونيو من العام المقبل عن المستوى المتوقع للفترة الماضية، وذلك بشكل رئيسي بفعل الخسائر التي أحدثتها الحرب في صادرات الذرة والشعير من أوكرانيا.