أسعار الغذاء تتراجع إلى أدنى مستوى في 7 أشهر.. مؤشر الفاو ينخفض

انخفض مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء للشهر الخامس على التوالي إلى 138 نقطة، في أغسطس الماضي، وهو أدنى مستوى في 7 أشهر، وسط انخفاض واسع النطاق في تكلفة الغذاء.

وبحسب التقرير الصادر اليوم، فقد انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 1.4%، مدفوعة بانخفاض 5.1% في أسعار القمح العالمية بسبب تحسن آفاق الإنتاج، خاصة في كندا والولايات المتحدة وروسيا، وزيادة التوافر الموسمي وكذلك استئناف الصادرات من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا للمرة الأولى منذ أكثر من 5 أشهر من الانقطاع.

كانت الحرب الروسية الأوكرانية خلّقت أزمة حادة في إمدادات الغذاء العالمية بعد توقف عمليات شحن الحبوب، وتعتبر روسيا وأوكرانيا بمثابة سلة الخبز العالمي، وأسهمت الحرب في طفرة قياسية بأسعار السلع الغذائية منذ نشوبها في فبراير الماضي.

تراجع جماعي للزيوت واللحوم

وانخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.3%، حيث إن انخفاض تكلفة زيوت النخيل وعباد الشمس عوض ارتفاع أسعار زيت الصويا، وتراجعت منتجات الألبان 2%، كما انخفضت اللحوم 1.5%، والسكر2.1%، الذي بلغ أدنى مستوى له منذ يوليو من العام الماضي، بسبب زيادة سقف تصدير السكر في الهند، وانخفاض أسعار الإيثانول في البرازيل.

ويعد مؤشر الفاو لأسعار الغذاء مقياس للتغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، ويتألف المؤشر من متوسط ​​خمسة مؤشرات أسعار لمجموعة السلع مرجحًا بمتوسط ​​حصص التصدير.

تجارة السلع الغذائية

ويتم احتساب المؤشر على أنه المتوسط ​​المرجح للتجارة لأسعار السلع الغذائية التي تغطي الأسواق الزراعية الرئيسية للحبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان.

وفي حين أن هذه السلع تمثل نحو 40% من إجمالي تجارة السلع الغذائية الزراعية، فقد تم اختيارها لأهميتها العالية والاستراتيجية في الأمن الغذائي العالمي والتجارة.