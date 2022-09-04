سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات في البنوك المصرية، تغيرات طفيفة عند ختام تعاملات اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، ويحرص الكثيرون على متابعة تحركات العملات المختلفة وأسعارها، ومن بينها سعر الدينار الكويتي.

ويرصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، وفقًا للمواقع الخاصة بالبنوك، التي جاءت كالتالي:

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي ضمن معاملات البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء 31 أغسطس، 60.03 جنيه للشراء، و62.40 جنيه أيضًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنكي مصر والإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، 60.07 جنيه للشراء مقابل 62.49 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية 58.51 جنيه للشراء و62.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 60.55 جنيه للشراء مقابل 62.50 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي داخل بنك المصرف المتحد، 58.18 جنيه للشراء و62.48 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

جاء سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان اليوم، 59.85 جنيه للشراء مقابل 62.54 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول 59.41 جنيه للشراء مقابل 64.86 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

وفيما يخص سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري اليوم، سجل 62.22 جنيه للشراء مقابل 62.49 جنيه للبيع.