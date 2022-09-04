يمامة يدعو الجمعية العمومية للوفد للانعقاد لانتخاب أعضاء الهيئة العليا الجديدة

دعا الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، الهيئة الوفدية الناخبة «الجمعية العمومية للوفد» للانعقاد يوم الجمعة 28 أكتوبر المقبل لانتخاب 50 عضوًا بالهيئة العليا الجديدة و5 من سكرتارية الهيئة الوفدية تحت سن 35 عامًا.

وأعلن رئيس الوفد فتح باب الترشيح لانتخابات الهيئة العليا في 10 سبتمبر الجاري.

إجراء الانتخابات بإشراف قضائي من النيابة الإدارية

وأكد المكتب التنفيذي في اجتماعه اليوم إجراء الانتخابات بإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.

وتم تشكيل لجنة داخلية للإشراف على الانتخابات برئاسة اللواء أحمد الشاهد وعضوين من الشئون المالية والإدارية بالحزب، مع تقديم مبلغ تبرع بقيمة 10 آلاف جنيهًا من كل مرشح.

تشكيل اللجان النوعية المتخصصة بعد إجراء انتخابات الهيئة العليا

وقرر المكتب التنفيذي تشكيل اللجان النوعية المتخصصة بعد إجراء انتخابات الهيئة العليا.

وفوّض المكتب التنفيذي رئيس الوفد في التجديد للجان الإقليمية والتي ستنتهي مدتها قبل انتهاء انتخابات الهيئة العليا، لمدة 3 أشهر جديدة.