حزب الوفد يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة إمبابة

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، بخالص التعازي إلى قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بالجيزة، وكذلك لأسرهم، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين في هذا الحادث الأليم.

قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق

وقال «الهضيبي»، في بيان، اليوم الأحد، إنّ قوات الحماية المدنية نجحت في إخماد الحريق الذي نشب بكنيسة أبو سيفين بإمبابة، داعيا جميع مؤسسات الدولة بالتحرك للوقوف على أسباب هذا الحادث الأليم.

سرعة إسعاف المصابين

وطالب المتحدث باسم حزب الوفد، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بسرعة تقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي حادث الحريق، ورفع حالة الاستعداد في المستشفيات لاستيعاب المصابين والتعامل مع إصاباتهم.

وأشار إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم واجب العزاء، وتوجيه مؤسسات الدولة بتقديم كل أشكال الدعم للتعامل مع آثار الحادث الأليم.