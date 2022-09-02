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رئيس حزب الوفد يدعو المكتب التنفيذي للانعقاد بعد غدٍ الأحد

كتب:

يسرا البسيوني
06:20 م | الجمعة 02 سبتمبر 2022
عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

دعا الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، المكتب التنفيذي للحزب إلى اجتماع بعد غدٍ الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرا.

تفاصيل اجتماع «الوفد»

وقال عبد السند في بيان له، إن الاجتماع يأتي للنظر في رأيه بضرورة إدخال أعضاء اللجان النوعية المتخصصة باعتبارها مكونا رئيسيا للهيئة الوفدية وفقا لنص المادة العاشرة من لائحة الحزب.

وذلك ليشارك أعضاؤها في انتخابات الهيئة العليا المقبلة، ومناقشة الصورة التى سيتم الاتفاق على اختيارها فى تسكين أعضاء اللجان النوعية.

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بقلم يسرا البسيوني