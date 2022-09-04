رئيس حزب الوفد يعلن إلغاء اجتماع الهيئة العليا

أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إلغاء اجتماع الهيئة العليا الذي كان مقررًا له 6 سبتمبر 2022.

وقال رئيس الوفد، في بيان له، إن الاجتماع كان يتضمن جدول أعمال وهو مناقشة إجراءات انتخابات الهيئة العليا المقبلة، والمسألة الثانية موقف فيصل الجمال أمين الصندوق.

انتخابات الهيئة العليا 28 أكتوبر

وأكد بيان رئيس الوفد، أنه بالنسبة للمسألة الأولى تقرر في جلسة المكتب التنفيذي اليوم 4 سبتمبر 2022، أن يكون موعد انتخابات الهيئة العليا 28 أكتوبر 2022، على أن يكون فتح باب الترشيح 10 سبتمبر 2022، وبالنسبة للمسألة الثانية فهي استمرار ما قرره رئيس الحزب بفصل فيصل عبد العزيز الجمال، وبناءً على ما تقدم لم يعد محل لجدول أعمال جلسة الهيئة العليا التي كان مقررًا لها 6 سبتمبر 2022، ما تعين إلغاء هذا الاجتماع.

رئيس حزب الوفد يوجه رسالة للأعضاء

وأكد رئيس الوفد، أنه يتمنى لأعضاء الهيئة العليا جميعًا ممن يريد إعادة ترشيح نفسه ولغيرهم من المرشحين الوفديين الجُدد التوفيق.