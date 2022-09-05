3 لجان لبحث محور الإصلاح السياسي ضمن جلسات الحوار الوطني.. «مصـر تتسع للجميع»

«مصر تتسع للجميع».. لم يكن هذا التعبير الشهير الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء حديثه عن الإصلاح الشامل قبل شهور، مجرد كلمة عابرة، بل شكَّل أساساً لدعوة موسعة للمشاركة فى الحوار الوطنى، الذى سيضم تيارات سياسية حزبية وشبابية، وينبثق عنه محاور لبحث الإصلاح السياسى والإصلاح الاقتصادى والقضايا المجتمعية الملحَّة.

وتحت شعار «الإصلاح السياسى» من المقرر أن تناقش جلسات الحوار الوطنى مباشرةً قانون الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، وإمكانية دمجها، وهى القضايا التى تصدَّرت الساحة السياسية فى الفترة الأخيرة.

وفى هذا الإطار يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اليوم اجتماعه الخامس لتحديد منسقى المحاور الثلاث السياسى والاجتماعى والاقتصادى ومقررى اللجان الـ15 ومساعديهم.

وتشهد الأحزاب والتيارات والقوى السياسية والشبابية والمجتمعية المختلفة حالياً حالة من الحراك السياسى، إذ يعد الإصلاح السياسى أحد أهم بنود الحوار الوطنى، من أجل التوصل لمخرجات تسفر عن إجراءات وتشريعات من شأنها تنشيط ودعم الحياة السياسية والحزبية فى مصر.

واستقر مجلس أمناء الحوار الوطنى فى الاجتماعات التى انطلقت منذ 5 يوليو الماضى، على تشكيل لجان فرعية لوضع مقترح محدد للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، كما أنشأ مجلس أمناء الحوار 3 لجان فرعية للمحور السياسى، هى: مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابى، والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان، والحريات العامة.

«الوطن» استطلعت آراء مختلف القوى والكيانات المعنيّة بالإصلاح السياسى والشريكة فيه، إضافة للخبراء السياسيين والحزبيين وبرلمانيين من مختلف التيارات وتنسيقية شباب الأحزاب، رصدت معهم أبرز ملامح الإصلاح السياسى والأولويات العاجلة فى هذا الإطار، والمقترحات التى يمكن طرحها خلال جلسات الحوار الوطنى المنتظر، والذى تعوِّل عليه الدولة والقوى السياسية فى إحداث حالة حراك سياسى مطلوبة تدفع الوطن إلى الأمام.