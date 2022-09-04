مسؤول بالاتحاد الأوروبي: ينتظرنا شتاء صعب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الأحد، في خبر عاجل لها، بأن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوضح أن شتاء صعبا ينتظر الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

وتابع بوريل: «إذا عالجنا أزمة الطاقة وحافظنا على وحدتنا واستمر التوازن العسكري على الأرض في أوكرانيا فبحلول الربيع سيكون الوضع أفضل بالنسبة للاتحاد الأوروبي».

ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم

وتشهد أسعار الطاقة في العالم ارتفاعا كبيرا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي بعد دخول روسيا إلى أوكرانيا لحماية أقاليم تابعة لأوكرانيا أرادت الاستقلال والانضمام للدولة الروسية، ما تسبب في اندلاع حرب أثرت على الاقتصاد العالمي بسبب إنتاج روسيا وأوكرانيا كمية كبيرة من الطاقة والحبوب الغذائية واستيراد العالم منهما وسط تخوفات من استمرار الحرب فترات طويلة، وعمد الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا التي ردت من خلال قطع الغاز الروسي عن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يؤثر على ملايين الأوروبيين حيث يعد الغاز الروسي مصدرهم الوحيد الأقرب والأرخص للتدفئة وعمل المصانع.