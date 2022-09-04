أوكرانيا تعلن مقتل 138 جنديا روسيا خلال 24 غارة

شن الطيرانى الحربي الأوكراني 24 غارة على معاقل ومناطق تمركز القوات والمعدات ومراكز القيادة وطرق النقل للقوات الروسية في جنوبي أوكرانيا، وأشارت قيادة العمليات الجنوبية، إلى مقتل 138 جنديًا روسيًا، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية.

القوات الروسية تقصف «ميكولايف» بالصواريخ

ودمرت القوات الأوكرانية، مستودعا للذخيرة في «باشتانكا» بمنطقة ميكولايف، كما دمرت «كييف»، 9 دبابات روسية، ومدفع هاوتزر من عيار 152، و18 مركبات المدرعة.

وفي وقت سابق، قصفت القوات الروسية، «ميكولايف»، بالصواريخ، مرتين ما أسفرعن مقتل طفل وإصابة 3 آخرين، كما أسفر القصف عن تدمير منازل.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها دمرت في محاكاة، لهجوم على «سخالين»، أثناء مناورات القيادة الاستراتيجية والأركان «فوستوك 2022»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

زيارات لروسيا

بدورها، قالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، «لي تشانشو» سيقوم بزيارة رسمية لروسيا ويشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي، موضحة أن المسؤول الصيني، سيقوم بزيارات رسمية لروسيا ومنغوليا ونيبال وكوريا الجنوبية في الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر الجاري، كما سيشارك في الاجتماع الكامل للمنتدى الاقتصادي الشرقي السابع في روسيا.