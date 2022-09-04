روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا حول تلبية كييف شروط موسكو

أعلن الكرملين الروسي، اليوم، أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا حول كيفية تلبية شروط روسيا، وفقا ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

روسيا تحمل أوروبا مسؤولية توقف خط نورد ستريم1

وذكر الكرملين الروسي، أن أوروبا وقعت في الكثير من الأخطاء التي ستدفع ثمنها، وهي المسؤولة عن توقف عمل خط نورد ستريم1.

وتعاني أوروبا بسبب نقص الغاز الروسي وتوقف نورد ستريم 1، وفرضت شركة الطاقة الألمانية ضريبة على الغاز وحث المواطنين على تقليل الاستهلاك الكهرباء.