قبل أسبوع من زفافه.. مصرع شاب في حادث دراجة نارية وملاكي بالغربية

قبل أيام من الاحتفال بزفافه، لقى شاب مصرعه في حادث سير، بين دراجة نارية كان يستخدمها في الذهاب والعودة من عمله إلى منزله، وسيارة ملاكي، على إحدى الطرق الفرعية داخل مركز السنطة، بمحافظة الغربية.

أهالي قرية بلاي، إحدى قرى مركز السنطة، فوجئت بالخبر الصادم، مع دخول ساعات مساء الأحد، بمصرع ابن القرية «حامد. ت» صاحب الـ28 عاما، موظف في إحدى محطات مياه الشرب، وذلك في حادث سير بين دراجة نارية وسيارة ملاكي خلال عودته من عمله.

أهالي القرية يودعون ابنهم

إبراهيم عبد العزيز، أحد أهالي قرية بلاي، أكد أن القرية خرج رجالها ونساءها وشبابها وأطفالها، يودعون ابن القرية، العريس الذي كان الكل داخل القرية ينتظر حفل زفافه الأسبوع المقبل، من أجل حضوره ومشاركته فرحته، وجرى تشييع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة بعد صلاة الجنازة عليه، وسط حالة من الحزن تسيطر على أهالي القرية.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطار، يتضمن مصرع «حامد. ت، 28 عاما» مقيم قرية بلاى، مركز السنطة، موظف، في إحدى محطات مياه الشرب، في حادث تصادم على طريق -ميت ميمون- السنطة بدائرة مركز السنطة، بين سيارة ملاكي ودراجة نارية.

التحريات والمعاينة

تبين من التحريات والمعاينة، أن الضحية كان يقود دراجة نارية، عائدا من مكان عمله، وعلى طريق قرية ميت ميمون- السنطة، اصطدم بسيارة ملاكي، أصابته بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، ونزيف في المخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته لحظة وصوله إلى المستشفى.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.